Президент Зеленский провел экстренное совещание в связи с пожарами на Луганщине

Сегодня, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

В ходе совещания Владимиру Зеленскому доложили, что пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вблизи села Осколоновка. Площадь возгорания составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново.

По данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

К тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.

Также продолжается ликвидация пожара вблизи с. Капитаново на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.