Воевали за «Л-ДНР»: В Украине открыли уголовное дело на 20 французов

Правоохранителями задокументирован факт участия 20 иностранных наемников в вооруженном конфликте на востоке Украины, открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и иным тяжелым последствиям», – говорится в сообщении.

«В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года по Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года», – подчеркивают в ОГПУ.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.