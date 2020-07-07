«Мы все здесь!»: Оставшиеся в «буферной» зоне перед «ДНР» готовятся к ночлегу (Фото)

Сегодня, вечером, 7 июля, в «буферной» зоне перед контрольно-пропускным пунктом «ДНР» в Еленовке ночевать осталось около 50 человек, которых не пропускают в «республику». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Мы все сидим здесь в "серой" зоне 50 человек, ни еды, ни воды, мы все здесь!», – написала в 20:30 Лина, приложив фото ситуации.

Люди отмечают, что первоначально их после прохождения украинского КПВВ «Новотроицкое» было около 100 человек. Но часть согласились вернуться на украинский блокпост. Остальные остались в надежде, что «ДНР» «сжалится над нами».

Как сообщалось ранее, 7 июля на один день «ДНР» открыла свой КПП «Еленовка», который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». К началу работу пункта собралась огромная очередь. В «ДНР» пускали по разрешающим спискам. При этом Донецк не предоставил автобусы, поэтому люди от «нулевого» блокпоста до поселка Еленовка должны были пешком по жаре идти несколько километров.

Однако в «ДНР» не пропустили около 100 человек, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их не оказалось в «республиканских» списках. Все они имеют прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. Жители остались в «буферной» зоне. Среди них есть дети возрастом до 2-х лет и старики. Все в течение дня ждали решения «республиканцев» на въезд под палящим солнцем, на трассе нет тени, укрыться людям негде.

Среди «застрявших» – отец двух несовершеннолетних детей, у которых недавно умерла мама, и они в «ДНР» остались с немощной бабушкой. Историей девочки Аринки и ее брата поделилась жительница с именем Виктория. Чтобы обратить внимание на ситуацию в сети люди запустили фрешмоб «Помогите Аринке».

Но 7 июля из этой группы людей никого в «республику» не впустили.