Количество жертв пожара на Луганщине возросло до 6 человек

Количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново (Новоайдарский р-н Луганской обл.) возросло до 6 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД Украины.

«С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганщины и приданных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара. Только из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГСЧС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей», – отметил Арсен Аваков.

В поселке городского тира Смоляниново от пожара пострадало 46 частных домов. Представители полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали обход домов, чтобы найти пострадавших от пожара. Об этом рассказала спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай, пишет «РБК-Украина».

«Знаем, что 46 домов в Смоляниново сгорело. Это частный сектор. Сколько людей пострадали пока точно неизвестно. Полиция ходит по домам и проверяет, может быть еще кого-то найдут. Каждый дом обходят», – сообщила она.

Напомним, 6 июля пожар возник на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области. Площадь возгорания составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново.

По данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново.