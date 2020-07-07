Донетчина: На территории природного парка «Святые горы» живет лишь один вид ядовитых змей

На территории Национального природного парка «Святые горы» обитает лишь один вид ядовитых змей – гадюка Никольского. Об этом сообщает пресс-служба НПП.

При этом посетители за ядовитых рептилий часто принимают водяного ужа, или как его прозвали в народе – «шахматная гадюка». В НПП отметили, что уж действительно нередко встречается по соседству с обычными змеями, живет около водоемов, питается лягушками и рыбой, не является опасным для человека. Не представляет опасности для человека и иные не ядовитые змеи.

«На территории НПП "Святые Горы" живет только один вид ядовитых змей – гадюка Никольского. Отличить ее от неядовитых змей НПП очень просто, она черного цвета и с вертикальными зрачками, а ужей они круглые. Молодые гадюки Никольского могут быть серого цвета, но на спине у них есть узор в форме зигзага», – пояснили эксперты.

При этом в «Святых горах» напоминают, что «если встретили любую змею, не трогайте ее, подождите пока она отползет или лучше обойти».

Отметим, что НПП «Святые горы» находится в северной части Донецкой области и расположен вдоль реки Северский Донец. НПП охватывает город Святогорск, Славянский, Лиманский и Бахмутский районы. Общая площадь парка – 40 589 га