В «ЛНР»: Из-за затопленных шахт исчезла река и мельчает крупнейшее водохранилище (Фото)

В «ЛНР» не поддерживаются закрытые шахты, шахтные воды не откачиваются, в результате – исчезают водоемы вокруг. Такая ситуация сложилась в Алчевске с Исаковском водохранилищем, расположенным близ шахты «Романовская». Второй пример в Перевальском районе, здесь буквально за несколько дней исчезла река Лозовая, которая «питалась», в том числе, от вод шахты «Вергелевская». Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала.

«На территории Исаковского водохранилища находится более 7,5 тысяч дачных участков. На этих приусадебных участках работают жители Алчевска, отдыхают купаются. Но с каждым годом водохранилище делается мельче и заиливается», – обратилась местная жительница к «главе ЛНР» Леониду Пасечнику во время его визита в город.

Пасечник ответил, что «мы знаем об этой проблеме». Он также знает, что обмеление водоема может привести к экологической катастрофе.

Причина в ситуации с Исаковским водохранилищем – затопление близлежащей законсервированной шахты «Романовская», с которой не откачиваются грунтовые воды.

Сейчас водохранилище мельчает с каждым днем. Уже образовались участки суши, которые еще недавно находились под водой. На это указывает большое количество водорослей, ракушек.

Данное водохранилище искусственно созданное на реке Белой. Изначально оно предназначалось для нужд Алчевского металлургического комбината в технической воде. Со временем водоем стал любимым местом отдыха жителей, а вокруг него образовались дачные участки и турбазы.

«Это резервуар технической воды для Алчевского меткомбината. И сегодняшняя ситуация – и обмеление, и заиливание, и горожане говорят, что мор рыбы есть – это, конечно, нас всех беспокоит», – говорит «мэр» Алчевска Наталья Пяткова.

Пасечник пообещал, что проблему решат. «Будут установлены глубинные насосы в шахтах, которые будут качать воду в речку Белая. И таким образом мы наполним и водохранилище. И запустим дальше в реки, которые текут после дамбы», – пообещал Пасечник.

А в Перевальском районе буквально за несколько дней «пропала» река Лозовая. О полноводном потоке напоминают лишь небольшие лужи и остатки ила. Люди из тины вылавливают рыбу, и чтобы частично сохранить местную фауну, выпускают ее в близлежащий карьер.

«Из ила вытянем, пополощем, чтобы жабры промылись, и выпускаем», – говорит житель города Зоринск Валерий Кальчук.

«Я из реки перенес разного размера – и по 400 грамм, и меньше – около 200 головля, с полсотни карася, а пескарей я вообще не считал. Уклейка, плотва, эх…», – делится местный житель Виктор Остапенко.

Фауна в реке Лозовая – около 10-ти разновидностей. Еще месяц назад рыба и земноводные обитали в полноводном притоке.

Бороться людям приходится и за сохранение огородов. Также воду из Лозовой использовали для скота.

Как оказалось, в «минприроды ЛНР» даже не знали о данной проблеме. Специалисты осмотрели речку, чтобы найти причину. Дошли до пруда Еленовский, его плотина регулирует поток воды в реке. После обследования пришли к выводу, что река обмелела после закрытия шахты «Вергелевская».

«Приточность в реке вообще отсутствует. Потому что шахтный водосброс не работает, а пруд – это просто аккумулирующий воду резервуар, как ванная. И он больше воды не выпускает, и не питает реку за собой. Надо проводить много мероприятий – очистить реку от растительности, поваленных деревьев. Работы на пруду – он заросший, абсолютно никакого ухода, надо строить здесь водовыпуск», – пояснил «начальник отдела водных ресурсов минприроды ЛНР» Александр Савченко.

Он добавил, что есть еще один человеческий фактор – для орошения огородов местные жители устраивают плотины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube