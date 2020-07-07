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До $5000: Для предпринимателей Донбасса открыт «карантинный» грант

07.07.20 23:03

Предпринимателям Донецкой и Луганской областей предоставляется помощь до $5000. Грант объявил Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

Как уточнили в организации, цель программы – сохранение существующих рабочих мест и поддержка работы бизнеса.

Финансовая помощь предоставляется владельцам микро, малого и среднего бизнеса на адаптацию / перепрофилирование / переориентацию бизнес-деятельности.

Возможный размер гранта – до $5000. «Сумма будет зависеть от количества рабочих мест, которые планируется сохранить, а также от индивидуальных потребностей бизнеса», – отметили в DRC-DDG.

Критерии отбора участников программы:

  • действующий бизнес, который был рентабельным до распространения коронавируса COVID-19 и введения карантинных ограничений;
  • детальный бизнес-план и четкое понимание схемы реализации идеи в рамках текущей эпидемиологической ситуации в стране, с акцентом на сохранение рабочих мест;
  • отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства.

Подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/sme-covid

Дополнительная информация:

  • (063) 952-56-34 Марина (южные районы Донецкой области);
  • (063) 252-67-27 Надежда (Луганская область, северные районы Донецкой области).

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