До $5000: Для предпринимателей Донбасса открыт «карантинный» грант

Предпринимателям Донецкой и Луганской областей предоставляется помощь до $5000. Грант объявил Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).
Как уточнили в организации, цель программы – сохранение существующих рабочих мест и поддержка работы бизнеса.
Финансовая помощь предоставляется владельцам микро, малого и среднего бизнеса на адаптацию / перепрофилирование / переориентацию бизнес-деятельности.
Возможный размер гранта – до $5000. «Сумма будет зависеть от количества рабочих мест, которые планируется сохранить, а также от индивидуальных потребностей бизнеса», – отметили в DRC-DDG.
Критерии отбора участников программы:
- действующий бизнес, который был рентабельным до распространения коронавируса COVID-19 и введения карантинных ограничений;
- детальный бизнес-план и четкое понимание схемы реализации идеи в рамках текущей эпидемиологической ситуации в стране, с акцентом на сохранение рабочих мест;
- отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства.
Подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/sme-covid
Дополнительная информация:
- (063) 952-56-34 Марина (южные районы Донецкой области);
- (063) 252-67-27 Надежда (Луганская область, северные районы Донецкой области).