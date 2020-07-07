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Был трезв: В Краматорске автомобиль въехал в дом (Фото)

07.07.20 23:16

Сегодня, 7 июля, в Краматорске произошло ДТП. Автомобиль с пассажирами снес забор и въехал в частный дом. Об этом сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск.

ДТП произошло около 13 часов дня на перекрестке улиц Волговская и Даргомыжской. «Авто Mitsubishi на скорости "влетело" в забор, а потом – разбило стену здания на улице Даргомыжского», – уточнили полицейские.

Они установили, что 60-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего выехал за пределы проезжей части.

«Ни его 35-летняя дочь, ни 9-летний внук, ни жители соседних домов травм не получили», – отметили в пресс-службе.

Сам водитель был трезв, не нуждался в медицинской помощи. Поэтому, получил протокол по ст.124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

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