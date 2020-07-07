«Что-то человеческое осталось в нелюдях»: В «ДНР» запустили людей, оставшихся в «буферной» зоне

Сегодня, 7 июля, за полчаса до полуночи в «ДНР» впустили около 50 человек, которые планировали ночевать в «буферной» зоне. Об этом сообщают в соцсетях.

«Звонил муж! Их перевели через границу ДНР всех! Наверное, повезут в больницу [на обсервацию], позже еще позвонит! Урааааа! Боже, услышал молитвы!», – пишет Владлена, супруга одного из «застрявших» в «буферной» зоне.

Участники дискуссий положительно приветствуют данную новость, т.к. все переживали за людей, среди которых есть старики и дети.

Елиз: «Слава Богу!!!!»

Александра: «Что-то человеческое осталось в нелюдях».

Как сообщалось ранее, 7 июля на один день «ДНР» открыла свой КПП «Еленовка», который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». К началу работу пункта собралась огромная очередь. В «ДНР» пускали по разрешающим спискам. При этом Донецк не предоставил автобусы, поэтому люди от «нулевого» блокпоста до поселка Еленовка должны были пешком по жаре идти несколько километров.

Однако в «ДНР» не пропустили около 100 человек, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их не оказалось в «республиканских» списках. Все они имеют прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. Жители остались в «буферной» зоне. Среди них есть дети возрастом до 2-х лет и старики. Все в течение дня ждали решения «республиканцев» на въезд под палящим солнцем, на трассе нет тени, укрыться людям негде.

Среди «застрявших» – отец двух несовершеннолетних детей, у которых недавно умерла мама, и они в «ДНР» остались с немощной бабушкой. 11-летнюю девочку зовут Арина, чтобы обратить внимание на ситуацию, в сети люди запустили флешмоб «Помогите Аринке».