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В Славянске коронавирус выявили еще у 23 женщин (Карта)

08.07.20 08:16
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

На Донетчине в течение 7 июля выявлены 27 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 8 июля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

Кириленко уточнил, что 1 случай зафиксирован в Бахмуте (17-летний парень), 3 – в Мариуполе (женщины 26, 37 и 48 лет), а также 23 – в Славянске (женщины в возрасте от 34 до 58 лет).

«Трое из инфицированных в Славянске – медработники», – рассказал глава области.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 713 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 257 пациентов;
  • находятся на лечении – 446 человек;
  • летальных случаев – 10.

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