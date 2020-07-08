В Славянске коронавирус выявили еще у 23 женщин (Карта)

На Донетчине в течение 7 июля выявлены 27 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 8 июля, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

Кириленко уточнил, что 1 случай зафиксирован в Бахмуте (17-летний парень), 3 – в Мариуполе (женщины 26, 37 и 48 лет), а также 23 – в Славянске (женщины в возрасте от 34 до 58 лет).

«Трое из инфицированных в Славянске – медработники», – рассказал глава области.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 713 случаев COVID-19, из них: