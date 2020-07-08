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В ОБСЕ рассказали о новых случаях глушения «беспилотников» на Донбассе

08.07.20 08:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ 5 и 6 июля подвергались воздействию помех, предположительно в результате глушения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 7 июля.

«5 июля при выполнении полета над районами вблизи н. п. Пилипчатино (подконтрольный правительству, 76 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате глушения). 6 июля при выполнении полета над районами вблизи н. п. Бердянское (подконтрольный правительству, 102 км к югу от Донецка) мини-БПЛА СММ подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, предположительно в результате глушения)», – говорится в отчете.

При этом в Миссии подчеркнули, что «помехи сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА».

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