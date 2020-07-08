Дезобработка авто и осмотр медиков: В «ДНР» показали, как люди проходили КПП в Еленовке (Фото)

7 июля КПП «ДНР» в Еленовке осуществлял пропуск людей.

На въезд пускали по спискам, на выезд – тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной украинским властям части Донецкой области или в иных областях. О том, как именно люди проходили КПП, детально сообщила дончанка Майя Пирогова.

Процедура пропуска в «ДНР» проходила так: проводилась полная дезобработка въезжающего транспорта – снаружи и внутри. В «республике» уверяют, что использовались бактерицидные дезсредства, безопасные для людей и животных.

Далее медики проводили термоскрининг прибывших, выдавали два листа для заполнения. «Одинаковые должны быть – один вам остается, второй нам», – объяснил медик.

Если при первичном осмотре медики выявляют какие-либо признаки того, что человек не здоров, далее возможны варианты: человек отправляется обратно, отказываясь от пересечения линии разграничения, человек на «скорой» отправляется в инфекционное отделение больницы. Если же человек здоров, в «ДНР» отправляют такого прибывшего на обсервацию.

Если медики выявят повышенную температуру, то они будут исследовать пациента на наличие катаральных изменений слизистых, также возможна пальпация миндалин – в случае инфекции миндальные узлы могут быть увеличены.

По словам медработника, случаев выявления повышенной температуры или других признаков заболевания – не было.

После дезобработки транспорта, осмотра медиков люди проходили «таможенный контроль» и отправлялись на обсервацию в больницы автобусами, оставив авто.

Пересекающих линию разграничения в ином направлении, из «ДНР» на подконтрольную территорию, подвозили от «Еленовки» к украинскому КПВВ автобусами.

На территории КПП установлены палатки «МЧС» с мобильными кондиционерами и кулерами с водой. В «ДНР» заявили, что предназначены эти палатки для отдыха людей, однако они были пусты. Также была установлена таксофонная будка «Комтел», работал «Центр социальной помощи», где посетителей тоже не было.

Пересекающий линию разграничения мужчина рассказал, что он и его жена писали заявление дистанционно, информацию о необходимости написания такого заявления получили через интернет. Весь карантин они провели на подконтрольной украинским властям территории.

Объяснил он и как проходил украинский КПВВ: подъехал на авто, военный подошел, посмотрел документы, и потом на самом пункте пограничники провели осмотр вещей и оформили бумаги на выезд с подконтрольной территории. Также он сообщил, что на украинском КПВВ объявляют, что пропуск со стороны «ДНР» ведется по спискам – чтобы люди знали об этом.

Как сообщалось ранее, 7 июля на один день «ДНР» открыла свой КПП «Еленовка», который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». К началу работу пункта собралась огромная очередь. В «ДНР» пускали по разрешающим спискам. При этом Донецк не предоставил автобусы, поэтому люди от «нулевого» блокпоста до поселка Еленовка должны были пешком по жаре идти несколько километров.

Однако в «ДНР» не пропустили около 100 человек, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их не оказалось в «республиканских» списках. Все они имеют прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. Жители остались в «буферной» зоне. Среди них есть дети возрастом до 2-х лет и старики. Все в течение дня ждали решения «республиканцев» на въезд под палящим солнцем, на трассе нет тени, укрыться людям негде.

Среди «застрявших» – отец двух несовершеннолетних детей, у которых недавно умерла мама, и они в «ДНР» остались с немощной бабушкой. 11-летнюю девочку зовут Арина, чтобы обратить внимание на ситуацию, в сети люди запустили флешмоб «Помогите Аринке». Позже в соцсетях сообщили, что за полчаса до полуночи в «ДНР» впустили около 50 человек, которые планировали ночевать в «буферной» зоне.