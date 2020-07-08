Масштабный лесной пожар на Луганщине: В реанимации умер еще один человек

На Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров. Информацию о пострадавших по состоянию на 7:00 на своей странице в Facebook опубликовал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Лисянский сообщил, что мужчина 1962 года рождения, который находился в тяжелом состоянии в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3:00 умер.

«Ночью в местную больницу никого не доставляли. Всего в местной больнице находятся 27 человек, из них 17 детей. По словам врачей, их состояние стабильное», – сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, 6 июля пожар возник на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области. Площадь возгорания составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново.

По данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.