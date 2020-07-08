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ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19

08.07.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения признала (ВОЗ), что коронавирусная инфекция может распространяться по воздуху. Вирус распространяется не только через крупные капли при кашле, чихании или общении, а и через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений. Об этом на брифинге в Женеве сообщила технический руководитель ВОЗ по профилактике инфекций и борьбе с ними Бенедетта Аллегранци, пишет УНИАН.

«Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение», – сказала она.

Аллегранци отметила, что появляются свидетельства передачи коронавирусной инфекции по воздуху, однако их необходимо интерпретировать.

Представитель ВОЗ также добавила, что нельзя исключать возможность передачи воздушным путем в общественных местах, особенно в очень специфических условиях: в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни COVID-19 через воздух.

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