COVID-19 в Украине: За сутки заболели 807 человек, выздоровели – 926

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 807 человек. При этом выздоровели 926 пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 8 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 807 человек. Из них 65 детей, а также 46 медработников. Были госпитализированы 200 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. При этом выздоровели 926 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 50 414 человек. Из них 3 634 ребенка и 7 092 медработника. При этом в целом выздоровели 23 119 человек. Летальных случаев – 1 306», – сказал министр.

Максим Степанов также отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской области (117), г. Киеве (114) и Ровенской области (76).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 713 случаев COVID-19, в Луганской – 87 случаев.