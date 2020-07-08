Наблюдаются отдельные очаги горения: В ГСЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами на Луганщине

По состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в луганской области.

«В 16 часов 7 июля из-за порывов ветра до 20 м/с переменных направлений пожар распространился на территорию с. Смоляниново. Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены. В результате пожара огнем уничтожены в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждены 36 жилых домов и уничтожены 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Во время тушения пожара обнаружены тела 3 погибших и 9 (из них 2 детей) госпитализированы», – говорится в сообщении ГСЧС.

К тушению привлечены 1 125 человек и 201 единица техники, из них от: ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, 6 июля пожар возник на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области. Площадь возгорания составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново.

По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.