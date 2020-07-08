Из-за пожаров: На Луганщину приехал Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Визит главы государства обусловлен масштабными пожарами в Новоайдарском районе. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе. Глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 6 июля пожар возник на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области. Площадь возгорания составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново.

По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.