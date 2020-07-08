В Украине растут ЖКХ-долги: Эксперты пояснили причину

Кабмин на время карантина запретил отключать украинцам газ, свет и воду за неоплату, начислять штрафы и пени. Поставщики услуг уже сетуют на крупные долги – из-за карантина в этом году украинцы медленнее погашают задолженность. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что из года в год в Украине повторяется одна и та же тенденция с оплатой коммунальных услуг: как только начинается отопительный сезон, долги накапливаются, как только он заканчивается, долги уменьшаются. Об этом пишет «Сегодня».

«Из года в год самые большие недоплаты приходятся на три месяца – ноябрь, декабрь и январь. Так, в ноябре 2019 года население оплатило 48% сумм по счетам, в декабре 2019 года было оплачено 79% счетов, в январе 2020 года было оплачено 83% счетов. Начиная с февраля-марта, долги, как правило, постепенно уменьшаются, так было и в этом году», – говорит Олег Пендзин.

Но в 2020 году темпы погашения долга намного ниже, чем в прошлом. Если в мае 2019 года уровень оплаты коммунальных услуг был в среднем «два счета» – 204%, то в мае 2020 года – всего 137%.

«Это значит, что текущие долги, за последний год, будут оплачиваться более длительный период, вплоть до октября, начала нового отопсезона», – анализирует Олег Пендзин.

А руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук делает из этих цифр однозначный вывод: люди стали намного медленнее погашать долги не потому, что не хотят платить, а потому, что не могут.

«Хорошо, что из-за снижения цены газа суммы в платежках за отопление и горячую воду уменьшились, иначе долги не снижались бы, а росли. Но низкая динамика погашения долгов – прямой результат падения доходов населения из-за эпидемии коронавируса. Когда закончится карантин и можно будет отключать услуги, прежде всего газ и электроэнергию, многие должники начнут искать способы оплаты, например, реструктуризация долгов. Но кардинально это ситуацию не изменит», – уверен Никончук.