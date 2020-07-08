Сводка из зоны ООС за 7 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника 4-ро украинских воинов были ранены. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как отметили в пресс-центре, за прошедшие сутки основные боевые подразделения Вооруженных сил Украины сдерживали агрессию противника, а армейские резервы из состава Объединенных сил были задействованы в ликвидации пожара в Луганской области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Новотошковского – из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометы калибрами 120 и 82 мм, а также вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

на подступах к Новолуганскому – из минометов калибром 82 мм;

у Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь по опорным пунктам украинских военных:

неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песок и Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Богдановки – из противотанкового ракетного комплекса.

На Приазовье – рядом с Павлополем – НВФ открывали огонь из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял украинские опорные пункты на подступах к Марьинке, применяя при этом гранатометы различных систем. В пригороде Авдеевки НВФ открывали огонь из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ задействовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы возле хутора Вольный (Золотое-4) и Орехово.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 20 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-центра", село Спартак и поселок Каштановое в предместьях Ясиноватой».

Также в «ДНР» уверяют, что «ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов северную окраину Донецка и окрестности села Яковлевка под Ясиноватой. Выпущены 27 мин калибрами 82 и 120 мм».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.