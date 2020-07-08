COVID-19 в «ЛНР»: Подтверждены 542 случая

В «ЛНР» медики зарегистрировали 542 случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 8 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 542», – уверяют в «ЛНР».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 464 человека. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 13 человек», – добавляют в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 июля в Украине COVID-19 заболели 50 414 человек (23 119 пациентов выздоровели, 1 306 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 713 случаев (выздоровели 257 человек, летальных случаев – 10), Луганской области – 88 случаев (выздоровели 70 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 290 случаев COVID-19 (выздоровели 570 человек, летальных случаев – 78).