На Луганщине просят правительство признать пожары чрезвычайной ситуацией госуровня

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Гайдай обратился в Кабинет министров Украины о признании масштабных пожаров на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Лесоохотничьи хозяйства смогут осуществить вырубку сгоревшего леса и начать рекультивационные работы.

Вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании правительства. По предварительным оценкам, выгорело около 5 тыс. гектаров леса.

Как сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны облгосадминистрации Александр Чалый, сегодня проведена аэроразведка территории леса, где возник пожар, и определены 15 очагов горения хвойной подстилки.

К тушению пожара всего привлечены 231 единица техники и 744 человек личного состава, а именно: 113 единиц пожарно-спасательной техники и 517 человек личного состава ГСЧС; 39 единиц техники и 65 сотрудников лесоохотничьего хозяйства; 13 единиц техники и 84 бойца ВСУ; 47 единиц техники и 503 сотрудника Национальной полиции.

На месте трагедии работают 9 автомобилей и 25 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.

По данным Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, помощь оказана 43 пострадавшим, из которых 34 на месте (без госпитализации). Госпитализированы в больницы г. Северодонецк и пгт Новоайдар – по 7 человек.

«Для принятия на временное размещение граждан, которые остались без крова, подготовлены два учреждения, в которых одновременно можно разместить 110 человек. Все пострадавшие будут находиться в комфортных условиях и получать надлежащее питание, необходимую медицинскую и психологическую помощь», – отметил Сергей Гайдай.

Кроме того, в результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново 1 тыс. абонентов находятся без электроснабжения. Без газоснабжения 1291 абонент в Смоляниново, Гречишкино, Новоахтырке и Александровке Новоайдарского района.

Также в ЛугОГА опубликовали телефон помощи пострадавшим от пожара на Луганщине: 095-910-19-20.

Напомним, пожар возник 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.