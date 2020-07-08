СБУ разоблачила схему незаконной поставки товаров на неподконтрольный Донбасс

Служба безопасности Украины блокировала схему незаконной поставки продукции на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса на десятки миллионов гривен. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

«По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлен ряд компаний, которые по схеме "скрытого транзита" отгружали в адрес подставных иностранных фирм сельхозпродукцию, товары легкой и пищевой промышленности, подакцизную продукцию и бытовую химию. После пересечения государственной границы товары незаконно попадали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, через указанную нелегальную схему были экспортированы товары на общую сумму свыше 32 млн грн.

«Сборы и налоги с реализованной продукции платили в пользу так называемых "Л/ДНР"», – отмечается в сообщении СБУ.

В ходе проведения правоохранителями обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в офисах и на складах экспортеров изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерская документация, черновые записи с данными о нелегальном транзите товаров.

«В рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех фигурантов незаконной сделки. Указанные мероприятия проводили оперативники и следователи управлений СБУ в Днепропетровской и Полтавской областях под процессуальным руководством прокуратуры», – добавили в СБУ.