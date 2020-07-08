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В «ДНР» зафиксировали еще одну смерть от коронавируса

08.07.20 11:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 7 июля, выявлены 26 случаев заболевания COVID-19. Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди них 4 медицинских работника и 1 ребенок, контактный с заболевшими ранее родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – мужчина в возрасте 63 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 8 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1290:

  • на лечении – 642 пациента,
  • выписаны – 570 человек,
  • летальных случаев – 78.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 июля в Украине COVID-19 заболели 50 414 человек (23 119 пациентов выздоровели, 1 306 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 713 случаев (выздоровели 257 человек, летальных случаев – 10), Луганской области – 88 случаев (выздоровели 70 человек, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 542 случая COVID-19 (выздоровели 446 человек, летальных случаев – 13).

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