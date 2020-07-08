На Луганщине пациент с COVID-19 находится в реанимации (Карта)

За последние сутки в Луганской области подтверждены 2 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В реанимационное отделение Северодонецкой городской многопрофильной больницы госпитализирован житель Северодонецка, который доставлен из лечебного учреждения г. Харьков. Ему поставлен диагноз пневмония и лабораторно подтвержден COVID-19.

Также подтвержден источник инфицирования последней больной со Старобельского района (родственник, который вернулся с РФ и находился в самоизоляции).

Всего за весь период выявлены 88 инфицированных, в том числе 8 детей. На сегодняшний день уже выздоровели 70 человек, в том числе 6 детей. 18 человек продолжают лечение, 7 – в стационарах (в том числе 1 – в реанимации), 11 – амбулаторно.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 8 июля в Украине COVID-19 заболели 50 414 человек (23 119 пациентов выздоровели, 1 306 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 713 случаев (выздоровели 257 человек, летальных случаев – 10).

В «ДНР» – 1 290 случаев COVID-19 (выздоровели 570 человек, летальных случаев – 78). В «ЛНР» – 542 случая COVID-19 (выздоровели 446 человек, летальных случаев – 13).