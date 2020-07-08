Луганщина: Появились подробности о пострадавших во время лесных пожаров (Фото)

Команда гуманитарной миссии «Пролиска» присоединилась к помощи людям, пострадавшим от лесных пожаров на Луганщине. Об этом сегодня, 8 июля, сообщил руководитель миссии Евгений Каплин.

«Мы мобилизовали 10 автомобилей миссии на место ЧП с целью эвакуации жителей пострадавших от огня сел и доставки питьевой воды местному населению и пожарным. К сожалению, огнем были охвачены около 5 тыс. гектаров леса, уничтожен дачный кооператив "Вольчья яма" и жилые дома в селе Смоляниново. У некоторых людей вместе с домами сгорели их документы», – написал Каплин.

«Из-за новых очагов возгорания в лесу и невозможности применения авиации вблизи линии разграничения (два самолета были заправлены водой, однако с неподконтрольных территорий так и не были получены гарантии безопасности о возможности применения авиации в данной зоне) постоянно сохранялся риск, что огонь перебросится на населенные пункты Боровское, Бобровое, Капитаново, Гречишкино и Муратово. Пока говорить о конкретных цифрах ущерба рано. По предварительной информации, в селе Смоляниново сгорели не менее 70 домов, а в дачном кооперативе – около 80», – добавил он.

В свою очередь, представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook сообщил информацию о пострадавших от лесных пожаров по состоянию на 10:30.

«Сегодня в местную больницу Новоайдарского района госпитализировали еще двух людей, женщину и ребенка. Также сегодня уже выписали из этой больницы двух женщин и двух детей. Сейчас в больнице находятся 25 человек, из которых 16 – дети. В Северодонецке в местной больнице находятся 7 человек (двух человек перевели из реанимации в травматологию), пятеро из которых вчера попали в ДТП в зоне пожара», – сообщил Лисянский.