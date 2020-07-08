Пожар на Луганщине тушит авиация, но НВФ не гарантируют безопасность

В Луганской области продолжается ликвидация лесного пожара. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в небо поднята авиация для борьбы с огнем. Об этом он сказал журналистам, пишет «Сегодня».

По словам министра, самолеты уже в воздухе и тушат пожар.

«У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство по тушению пожара. Президент сегодня принял решение по использованию авиации (два самолета). Авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения – это близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных "властей". Сейчас ставим задачу до конца дня полностью локализировать все очаги с тем, чтобы даже, если ветер опять поднимется до вчерашних пределов, мы не имели никакого риска», – сказал Аваков.

Накануне ночью председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в своем видеообращении на Facebook рассказывал, что незаконные вооруженные формирования отказались предоставить гарантию безопасности украинской авиации при тушении лесных пожаров.

«Планировали привлечь авиацию ГСЧС. Два самолета стоят заправленные и топливом, и водой, но делали запрос на ту сторону, и сепары сказали, что никакой гарантии безопасности мы не даем. Поэтому рисковать еще дополнительно жизнью людей никто уже не стал», – сказал он.

Напомним, пожар возник 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.