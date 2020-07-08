Во вторник КПВВ «Новотроицкое» пересекли почти 500 человек, – Госпогранслужба

За минувшие сутки линию разграничения на Донбассе пересекли почти 1,2 тыс. человек. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно распоряжениям командующего Объединенных сил, пропуск через линию разграничения осуществляется на трех контрольных пунктах въезда-выезда.

Сообщается, что военнослужащие Донецкого пограничного отряда на КПВВ «Новотроицкое» в течение 7 июля на въезд с временно неподконтрольной украинским властям территории Украины оформили 297 человек и 35 транспортных средств. С контролируемой территории на неподконтрольную – 163 человека и 6 транспортных средств.

«Впрочем, российско-оккупационная администрация продолжала частичное блокирование проезда. Так, оккупанты вернули 34 человека и 2 транспортных средства, которые направлялись на временно оккупированную территорию. По словам возвращенных граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали пропуск на временно оккупированную территорию Украины», – говорится в сообщении.

Движение через КПВВ «Марьинка» остается заблокированным незаконными вооруженными формированиями (НВФ).

«Вчера гуманитарным коридором "Донецк – Курахово" с временно оккупированной территории прибыл только один человек – гражданин Германии, которого террористы все же выпустили из временно оккупированной территории», – сообщили в Госпогранслужбе.

Через КПВВ «Станица Луганская» вчера линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека. На временно неподконтрольную территорию – 366, на контролируемую территорию – 357.

В пресс-службе напомнили, что все люди, прибывающие с временно неподконтрольной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Дій вдома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, следующие через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

«Отметим, что в настоящее время пограничники не могут гарантировать пропуска со стороны российско-оккупационной власти, поэтому продолжают разъяснять гражданам риски таких путешествий», – добавили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось ранее, 7 июля на один день «ДНР» открыла свой КПП «Еленовка», который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». К началу работу пункта собралась огромная очередь. В «ДНР» пускали по разрешающим спискам. При этом Донецк не предоставил автобусы, поэтому люди от «нулевого» блокпоста до поселка Еленовка должны были пешком по жаре идти несколько километров.

Однако в «ДНР» не пропустили около 100 человек, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их не оказалось в «республиканских» списках. Все они имеют прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. Жители остались в «буферной» зоне. Среди них есть дети возрастом до 2-х лет и старики. Все в течение дня ждали решения «республиканцев» на въезд под палящим солнцем, на трассе нет тени, укрыться людям негде.

Среди «застрявших» – отец двух несовершеннолетних детей, у которых недавно умерла мама, и они в «ДНР» остались с немощной бабушкой. 11-летнюю девочку зовут Арина, чтобы обратить внимание на ситуацию, в сети люди запустили флешмоб «Помогите Аринке». Позже в соцсетях сообщили, что за полчаса до полуночи в «ДНР» впустили около 50 человек, которые планировали ночевать в «буферной» зоне.