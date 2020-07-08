Масштабный пожар на Луганщине: Какие версии рассматривает полиция

Правоохранители рассматривают три версии возникновения масштабного пожара в Луганской области. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время заседания оперативного штаба на месте ликвидации последствий пожара.

«Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия. Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз», – сказал Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что на данный момент важно спасти людей и не допустить случаев мародерства. Для этого создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют пострадавшие от пожара районы.

Документированием и фиксацией обстоятельств чрезвычайного происшествия занимаются более 20 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп, созданы поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. За правопорядком на месте ликвидации пожаров следят более 60 полицейских.

Напомним, пожар возник 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Для борьбы с огнем поднята авиация, но НВФ не гарантируют безопасность самолетов.