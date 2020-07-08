Пожар на Луганщине: Семьи, потерявшие жилье, получат помощь от государства

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших. Об этом сегодня, 8 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Луганскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

«Во-первых, хочу выразить слова соболезнования семьям, потерявшим из-за этого пожара своих родных и близких. Сейчас есть данные, что это пять человек. Думаю, до конца дня будем иметь уже стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что больше жертв не будет», – сказал президент во время общения со СМИ в пострадавшем от огня с. Смоляниново.

По словам главы государства, полностью уничтожены 24 дома, около 60 существенно повреждены.

«Нужны быстрые решения. Приоритет – люди. Переселением сейчас занимается председатель Луганской ОГА, и сегодня этот вопрос будет решен. Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, потерявшей дом... И проговорим с Кабинетом министров, у них параллельно идет заседание, мы выделим каждому человеку в отдельности еще по 20 тыс. грн для поддержки», – сказал президент.

Также будет выделена помощь семьям, близкие которых погибли на пожаре.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, для помощи пострадавшим в результате пожара правительство зарезервировало 50 млн грн.

Владимир Зеленский также поблагодарил за быструю реакцию спасателей из других регионов, которые присоединились к ликвидации возгорания в Луганской области.

В то же время глава государства отметил, что Верховная Рада должна принять решение для обеспечения указанного региона необходимым количеством техники.

Напомним, пожар возник 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Для борьбы с огнем поднята авиация, но НВФ не гарантируют безопасность самолетов. В свою очередь, правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.