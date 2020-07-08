Ввиду высокой пожароопасности: На Донетчине запретили посещать леса и лесополосы

В Донецкой области для предотвращения возможных лесных пожаров ввели запрет на посещение лесных массивов в период чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В период чрезвычайной опасности запрещается:

посещение лесных массивов;

заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, что используются для лесохозяйственных целей;

разведение костров в лесу;

выжигание травы и других растительных остатков на землях лесного фонда и других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам (в том числе проводить сельскохозяйственные палы);

курить, бросать в лесных массивах непогашенные спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу, кроме оборудованных для этого мест;

сваливать и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное.

«Спасатели Донетчины надеются на понимание гражданами ситуации. Ведь ограничения на посещение временные и введены вынужденно. Проводить досуг жители и гости Донецкой области могут в специально оборудованных местах, где созданы условия для безопасного отдыха», – отмечается в сообщении.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в соседней Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Для борьбы с огнем поднята авиация, но НВФ не гарантируют безопасность самолетов. В свою очередь, правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.