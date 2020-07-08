Правозащитники сообщили, что застрявших в буферной зоне людей избили НВФ

Людей, которых 7 июля не пропускала через КПП в Еленовке «ДНР» из-за отсутствия их в списках, и которые фактически застряли в буферной зоне, избили участники незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-центр БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Правозащитники отмечают, что, несмотря на то, что КПВВ на подконтрольной украинским властям территории работают согласно графику, пропуск людей далеко не всегда возможен из-за того, что на блокпостах со стороны неподконтрольной территории пересечение происходит бессистемно и с непонятными условиями.

Сегодня КПВВ «Новотроицкое» работает, но пропуск людей фактически не осуществляется – из-за действий противоположной стороны. У блокпоста на неподконтрольной территории сейчас ожидают люди, но пока тщетно.

Вчера же ситуация была иной: со стороны «ДНР» пропустили 35 транспортных средств и 297 человек, а с подконтрольной территории – 6 транспортных средств и 163 человека.

Также правозащитники сообщили, что 83 человека, которые вчера находились перед блокпостом НВФ и которых не было в списке, разогнали вооруженные люди на блокпосту со стороны неподконтрольной территории. К 15 мужчинам была применена сила, они получили телесные повреждения. Людям, которые пытались снимать эти события на видео, разбивали телефоны. Все 83 человека были насильно посажены в автобусы и отвезены на «нулевой» блокпост.

После этого 49 человек остались ждать на «нуле», остальные – направились на подконтрольную территорию. «Информацию об избиении нашим мониторам сообщили сами пострадавшие. Пожалуйста, воздержитесь от попыток пересечь линию разграничения без необходимости», – отметили в БФ.

Как рассказала монитор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Екатерина Рачинская, которая дежурит возле КПВВ «Марьинка», «Вільному радіо», «там были подключены ОБСЕ, Красный Крест, и в 22:00 людей забрали. Сейчас они уже находятся на обсервации».

Екатерина Рачинская сообщила, что за минувшие сутки на подконтрольную территорию последовали 297 человек, из них 235 взрослых и 49 детей. 13 человек направили на обсервацию в больницу в поселке Острое.

«У большей части были смартфоны, но старенькие, и операционная система не давала установить приложение "Дй вдома". Люди были просто в отчаянии», – рассказала она.

«Надо также, чтобы люди обязательно брали с собой питьевую воду и головные уборы. Сейчас очень жарко, и наши врачи не смогут ехать за украинский "ноль" оказывать помощь», – подчеркнула представитель правозащитной организации.

Напомним, в «ДНР» показали, как люди проходили КПП в Еленовке.

Как сообщалось ранее, 7 июля на один день «ДНР» открыла свой КПП «Еленовка», который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». К началу работу пункта собралась огромная очередь. В «ДНР» пускали по разрешающим спискам. При этом Донецк не предоставил автобусы, поэтому люди от «нулевого» блокпоста до поселка Еленовка должны были пешком по жаре идти несколько километров.

Однако в «ДНР» не пропустили около 100 человек, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их не оказалось в «республиканских» списках. Все они имеют прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. Жители остались в «буферной» зоне. Среди них есть дети возрастом до 2-х лет и старики. Все в течение дня ждали решения «республиканцев» на въезд под палящим солнцем, на трассе нет тени, укрыться людям негде.

Среди «застрявших» – отец двух несовершеннолетних детей, у которых недавно умерла мама, и они в «ДНР» остались с немощной бабушкой. 11-летнюю девочку зовут Арина, чтобы обратить внимание на ситуацию, в сети люди запустили флешмоб «Помогите Аринке». Позже в соцсетях сообщили, что за полчаса до полуночи в «ДНР» впустили около 50 человек, которые планировали ночевать в «буферной» зоне.