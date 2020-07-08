Избитые, с солнечными ожогами и рвотой: В соцсетях рассказали о прибывших с «буферной» зоны (Фото)

Люди, которых «ДНР» с «буферной» зоны пропустила ночью, находятся в больнице в Макеевке. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, все прибывшие с буферной зоны сейчас находятся в больнице в Макеевке. Почти у всех людей температура из-за длительного пребывания под солнцем, есть солнечные ожоги, у многих подозрение на тепловой/солнечный удар (головокружение, рвота).

Также сообщается, что много мужчин избитых, один избит сильно.

«Люди находятся в водолечебнице – это не профильное учреждение, они меряют температуру и давление, оказывают первую помощь. Но лечить они не могут. Больница оцеплена полицией, МЧС, пожарными, к больнице никого постороннего не подпускают и из больницы не выпускают даже персонал», – отмечается в местном паблике.

«Обстановка напряженная… Также мужчины рассказали персоналу, что их силой запихивали в автобус, чтобы вывезти обратно к украинскому "нулевому" посту, они не хотели и их били», – отмечается в соцсетях.

Участники незаконных вооруженных формирований, которые заставляли людей садиться в автобусы, разлучали семьи, обещая мужьям, что их жены будут в следующем автобусе. «Я предупреждал весь день, что этим закончится», – сказал один из участников НВФ людям в автобусе.

Напомним, в «ДНР» показали, как люди проходили КПП в Еленовке.

Как сообщалось ранее, 7 июля на один день «ДНР» открыла свой КПП «Еленовка», который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». К началу работу пункта собралась огромная очередь. В «ДНР» пускали по разрешающим спискам. При этом Донецк не предоставил автобусы, поэтому люди от «нулевого» блокпоста до поселка Еленовка должны были пешком по жаре идти несколько километров.

Однако в «ДНР» не пропустили около 100 человек, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их не оказалось в «республиканских» списках. Все они имеют прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. Жители остались в «буферной» зоне. Среди них есть дети возрастом до 2-х лет и старики. Все в течение дня ждали решения «республиканцев» на въезд под палящим солнцем, на трассе нет тени, укрыться людям негде.

Среди «застрявших» – отец двух несовершеннолетних детей, у которых недавно умерла мама, и они в «ДНР» остались с немощной бабушкой. 11-летнюю девочку зовут Арина, чтобы обратить внимание на ситуацию, в сети люди запустили флешмоб «Помогите Аринке». Позже в соцсетях сообщили, что за полчаса до полуночи в «ДНР» впустили около 50 человек, которые планировали ночевать в «буферной» зоне.