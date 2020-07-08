Если среди прибывших есть человек с коронавирусом, он может заразить людей в обсервации, – врач из Донецка

В неподконтрольном украинским властям Донецке на обсервации в больнице №20 находятся 35 человек, прибывшие 7 июля с подконтрольной украинским властям территории.

Как сегодня, 8 июля, сообщил главный врач центральной городской клинической больницы №20 Василий Гребенюк, на базе лечебного учреждения организовано отделение для обсервации прибывших с подконтрольной территории. По его словам, отделение располагает 60-ю койками. Для людей обеспечено 4-разовое питание, есть необходимые медицинские средства и изделия медицинского назначения, средства индивидуальной защиты.

«На сегодня в рамках гуманитарного коридора к нам в отделение заехали 35 человек: 4-ро деток и взрослые», – сообщил Гребенюк.

Он уверяет, что 4 семьи поселены в отдельные палаты, прочие размещены в 4-местные палаты и одну 5-местную. В больнице есть резерв в 15 коек.

По словам врача, жалоб от людей, находящихся на обсервации, пока что не поступало, все надеются на досрочную выписку. Сегодня были сданы первые тесты на COVID-19 – теперь ожидаются результаты.

Василий Гребенюк сообщил, что предусмотренные 14 дней не пройдут зря для людей: у них берут анализы, их осматривают врачи – узкие специалисты. При необходимости пациенты пройдут лечение. Детей осматривает педиатр.

Все услуги, утверждает главврач, включая питание, медпомощь и медикаменты будут оказывать за счет «бюджета» и «гуманитарной помощи» от «минздрава ДНР».

Также он сообщил, что врачи для защиты обеспечены масками, костюмами и дезсредствами.

Гребенюк сказал, что если среди прибывших есть зараженный коронавирусом, то теоретически он может заразить иных находящихся на обсервации, но контакты прибывших ограничены теми, кто находится в одной палате. Также людям дают маски.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам из Telegram