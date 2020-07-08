Произошло обрушение породы: На Донетчине погиб шахтер

В Мирнограде (Донецкая обл.) в результате обвала породы на шахте ОП «Шахта "Центральная"» ГП «Мирноградуголь» погиб горняк. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«07 июля 2020 года в 21:16 на шахте ОП "Шахта "Центральная" ГП "Мирноградуголь"» в монтажном проходе бремсберговой лавы пл. h10 по неизвестным причинам произошло обрушение пород кровли в 70 м от конвейерного прохода. Горный диспетчер немедленно вызвал оперативный взвод 10-го военизированного горно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Всего в шахте на момент возникновения аварии находилось 35 рабочих, на аварийном участке – 9 горняков. Рабочие в шахте были оповещены об аварии и с аварийного участка выведены.

«Аварией был захвачен 1 горнорабочий очистного забоя – Сергиенко Сергей Павлович, 1973 года рождения. В 21:35 пострадавший был удален из-под завала, однако медработники, которые сразу прибыли на место аварии, оказались бессильны – к сожалению, горняк погиб», – констатировали в Минэнерго.

Также сообщается, что Минэнерго и лично и.о. министра Ольга Буславец выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего горняка.