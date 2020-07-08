Военнослужащего ВСУ подозревают в хищении взрывчатки и боеприпасов для продажи

Служба безопасности Украины выявила в Одессе расположенный вблизи энергетических объектов тайник с большим количеством боеприпасов. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, военнослужащий Вооруженных сил похитил и вывез из воинской части для перепродажи значительное количество взрывчатых веществ и боеприпасов.

Оперативники спецслужбы задокументировали продажу военнослужащим двух гранат Ф-1 и РГД-5 и задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Из схрона, который злоумышленник устроил у охранной зоны энергообъекта, правоохранители изъяли 4,9 кг тротила, 17 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1 и 2 мины. Обнаруженные средства поражения переданы на экспертизу. По заключению экспертов, в случае неконтролируемой детонации средств поражения создавалась угроза обесточивания нескольких районов области», – говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.