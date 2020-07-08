В успех мало кто верил: Как работает Донецкое училище олимпийского резерва после переезда в Бахмут (Фото)

После 2014 года Донецкое высшее училище олимпийского резерва им. Сергея Бубки переехало в Бахмут. Сейчас спортсмены начинают выходить на занятия, которые прервал карантин. Говорят, что войти в прежнюю спортивную форму после долгого перерыва непросто, передают «Свои.city»

Официальная перерегистрация училища на новом месте произошла зимой 2015 года. В успех перемещения мало кто верил: местные спортсмены уезжали, окраины Бахмута еще обстреливались.

«Но постепенно жизнь входила в свою колею, появились первые ученики. Сейчас мы подходим к прежнему уровню достижений», – рассказывает замдиректора по спортивной работе Анатолий Баранов.

Но пандемия коронавируса повлияла на жизнь училища. Только теперь, после перерыва в несколько месяцев, спортсмены возвращаются к регулярным занятиям.

Тренировки ДВУОР проходят на разных спортивных площадках, в частности на стадионе «Металлург». Там к занятиям пока относятся с осторожностью, ведь карантинные ограничения до конца не сняты. На тренировки приглашают не более 10 человек одновременно.

Тренеры пока работают по свободному графику, занимаются в основном только с местными спортсменами. Всего в ДВУОР – 333 ученика и студента, из них – 170 местных.

Тренер боксеров Анатолий Переяслов отметил, что тренировки его подопечных в карантин не прекращались: «Занимались под открытым небом, так как в помещение заходить было нельзя. Конечно, сложности были, но мы организовали занятия так, как требовалось».

Сотрудники училища признаются: из-за карантина они на распутье, ведь привязаны к международному спорту. ДВУОР ориентировано на подготовку спортсменов к чемпионатам, кубкам Европы и мира, всевозможным международным играм. Но из-за пандемии по некоторым видам спорта все еще нет расписания международных турниров.

В закрытом тренажерном зале стадиона «Металлург» пусто. Здесь пока разрешили заниматься только так называемым «платникам». Самый дешевый абонент стоит 60 грн, а самый дорогой – 450 грн. А вот для спортсменов ДВУОР расценки комплексные – в некоммерческое утреннее время они платят 150 грн сразу за всех.

В большом спортивном зале утром идет тренировка по волейболу. Тренер волейболистов Олег Ковалев расстроен ситуацией. «Чтобы набрать спортивную форму, мы начинали тренировки с июля и лишь в октябре участвовали в соревнованиях. Необходимо 3 месяца, чтобы быть готовым физически, технически и психологически. Карантин длился 3 месяца. Мои воспитанники занимались лишь физической подготовкой. Был расписан недельный цикл занятий, снимали видео. И только 11 июля вышли в спортзал. Восстанавливаться очень сложно. Но все находятся в таком положении», – рассказал он.

Вольной борьбой воспитанники ДВУОР занимаются на базе детско-юношеской спортивной школы. После ослабления карантина тренерам-братьям Андрею и Максиму Ефремовым пришлось вытаскивать ковер во двор, чтобы заниматься на свежем воздухе. А когда занятия запретили – создали группу в вайбере, где размещали образовательную информацию: правила борьбы, видеоуроки знаменитых борцов, олимпийских чемпионов, обсуждали организацию соревнований. Ефремовы говорят, что за карантин ученики утратили многие навыки. Ведь занятия на улице – это далеко не то, что нужно. После карантина утрачены и подготовка, и ловкость, и скорость. «Особенно сложно восстанавливаться девочкам. Хорошо, если за месяц все вернутся в прежнюю форму. Нужно набирать функционал, развивать чувство ковра», – поясняет Андрей Ефремов.

«До карантина наши ученики уже были готовы ехать на соревнования. Теперь – нет. А сколько сил и средств вложено в подготовку! Сейчас все приходится начинать с нуля. Может случиться так, что какая-то часть наших учеников вообще не вернется на тренировки. Но тем не менее нашему отделению есть кем гордиться – 4 чемпиона Европы, бронзовый призер среди юниоров, много призеров среди старших кадетов. Все, кто добился результатов, получают денежные вознаграждения», – добавляет Максим Ефремов.

Спортсмены особенно подвержены заражению коронавирусом, так как из-за изнуряющих тренировок иммунитет резко снижается. Но есть и приятные моменты – это баня. Ее обычно организовывают дважды в неделю.

Во время карантина, когда транспорт не ездил, часть спортсменов добиралась на занятия из пригорода на велосипедах.

Андрей Коваль тренирует юных воспитанников по тхэквондо. Ему сначала казалось, что проводить занятия дистанционно нереально. Но тренер понимал, что к любой ситуации нужно подходить гибко. Кто подстроился – тот и выиграл. Поэтому, по его словам, карантин не помешал тренировкам. Хотя живого общения и духовной связи не хватало.

Таким образом, спортсмены постепенно входят в нужную спортивную форму и вместе с тренерами даже думать не хотят о второй волне коронавируса.

Фото «Свои.city»

Как сообщалось ранее, Донецкое училище олимпийского резерва им. С. Бубки открылось в Донецке 13 лет назад и до 2014 года являлось кузницей профессиональных спортсменов, победителей и призеров чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. При «ДНР» на базе учебного заведения продолжают готовить спортсменов. Сейчас здесь обучаются 313 ребят.