Красный Крест усилил гуманитарные программы на Донбассе

Международный Комитет Красного Креста (МККК) из-за пандемии COVID-19 усилил гуманитарную работу на Донбассе и сделал дополнительный акцент на доступ к медпомощи и поддержку средств к существованию. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко, передает «УНН».

По его словам, учитывая распространение вируса COVID-19, гуманитарная работа МККК и поддержка людей, пострадавших от конфликта на Донбассе, адаптировались к общим мерам, принимаемым для сдерживания вируса.

«Команды МККК по обе стороны от линии разграничения упорно трудились, чтобы оказать помощь наиболее уязвимым категориям населения. Из-за кризиса COVID-19 мы делали дополнительный акцент на доступ к медицинской помощи и поддержке средств к существованию для тех, кто больше всего пострадал. Таким образом, мы не только продолжали, но и усиливали нашу поддержку больниц на Донбассе, предоставляя им материалы и защитные средства и обеспечивая пожилых людей едой и гигиеническими средствами», – отметил Власенко.

Кроме того, в МККК продолжали поставлять теплицы для выращивания овощей и домашний скот, чтобы помочь хозяйствам, а также продолжали восстанавливать жилье и доставлять для этого материалы.

Представитель МККК отметил, что из-за COVID-19 были усилены некоторые программы, другие же программы остались без изменений.

«Потому что на Донбассе многие семьи сталкиваются как с финансовыми трудностями, так и с доступом на рынки, где можно приобрести продукты и товары первой необходимости как из-за COVID-19, так и конфликта в целом. Это означает, что программы финансовой помощи, которые реализует МККК для поддержки семей, нуждающихся в материальной помощи, в нынешних условиях недостаточны. Поэтому мы увеличили доставку продуктов питания и гигиенических посылок людям на Донбассе. Наши продовольственные и гигиенические наборы остаются теми же, за исключением того, что мы добавляем в наборы некоторые предметы личной защиты», – сообщил пресс-секретарь организации.

Власенко добавил, что Красный Крест также поставляет водонасосы и электрогенераторы в больницы, в которых лечат больных COVID-19.