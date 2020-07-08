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Кабмин одобрил выделение почти 250 млн грн на жилье для ВПЛ – участников АТО/ООС

08.07.20 14:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины поддержал выделение почти 250 млн грн для ВПЛ, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины. Средства на приобретение жилья получат 219 человек. Об этом сегодня, 8 июля, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.

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