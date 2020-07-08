Кабмин одобрил выделение почти 250 млн грн на жилье для ВПЛ – участников АТО/ООС

Кабинет министров Украины поддержал выделение почти 250 млн грн для ВПЛ, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины. Средства на приобретение жилья получат 219 человек. Об этом сегодня, 8 июля, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Еще 219 защитников Украины получат средства на приобретение жилья. Правительство поддержало выделение почти 250 млн грн для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении.