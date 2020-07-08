Нюансы работы на линии соприкосновения: Во время войны многодетный отец в Марьинке открыл пекарню (Фото)

Олег Ткаченко – собственник пекарни «Татків хліб», многодетный отец, пастор. В прифронтовую Марьинку (Донецкая обл.) он приехал в 2014 году, после того, как оставил дом и небольшой бизнес и стал координатором по продуктовой безопасности в Донецкой и Луганской областях организации «Человек в беде», передает «Кума.city».

Олег с женой Евгенией еще до войны задумывался над идеей создания небольшого семейного бизнеса с домашней выпечкой. Когда с другими волонтерами привозил в Марьинку хлеб, то видел, как долго люди стоят в очередях и понял, что хлеб лучше не возить, а печь прямо здесь.

«Меня многие отговаривали от этой идеи, мол, какой бизнес посреди войны? Советовали запустить производство где-то поблизости, но решил, что нужно именно здесь и сейчас. Первые 20 тонн муки дали благотворители из Чехии. Из чего печь хлеб есть, осталось купить оборудование. Хотел продавать джип, но через неделю откликнулись канадские благотворители, которые купили оборудование. Так в 2016 году в Марьинке открылась наша пекарня», – рассказал Олег.

А благодаря участию в иных грантах удалось дополнить оборудование.

Первый хлеб благодаря гуманитарной муке раздавали бесплатно. Название своей пекарни «Татусів хліб» Олег Ткаченко объясняет просто: «У меня пятеро детей и я сам пеку хлеб, значит хлеб из моей пекарни, это хлеб от папы».

Пекарня на линии соприкосновения работает с соблюдением определенных правил, без которых в условиях боевых действий никак.

«Мы строго соблюдаем режим светомаскировки, поздно вечером не включаем освещение. Сотрудникам запрещено поздно выходить из пекарни. Раньше, во время активных боевых действий, при обстреле все сразу заходили в помещение пекарни, тут относительно безопасно. За все время к нам «прилетало» только раз, еще в 2015 году, от мин остались повреждения на крыше. Но в прошлом году мы ее отремонтировали», – рассказал Олег Ткаченко.

К тому же, в прифронтовом городе свой ритм жизни, основной наплыв покупателей с 8:00 до 12:00, а после обеда их практически нет.

Здесь пекарь сталкивается и с другими трудностями: частое отсутствие электричества и централизованной подачи питьевой воды. Вода из крана абсолютно не пригодна для питья, поэтому хлеб в пекарне готовят на привозной воде.

«Отключение электричества неплохо бьет по карману. Если у нас готово 100 килограммов опары, а света нет, замешивать и выпекать хлеб невозможно, то мы теряем сразу больше 2,5 тыс. грн. Еще и нарушаем контракты с магазинами на поставку хлеба», – рассказал пекарь.

Рабочий день Олега Ткаченко начинается в 4 утра, а заканчивается в 23:00. На работе, он проводит от 12 до 20 часов в сутки, выходной – один день в неделю. Его большая семья не против такого насыщенного графика работы папы. «Все дети, так или иначе, работают вместе со мной. Жена с дочкой Яной недавно открыли при пекарне магазин и тоже целыми днями пропадают на работе. Так, что их моя работа 24/7 никак не напрягает и не беспокоит», – рассказал Олег Ткаченко.

Кроме семьи Ткаченко, в пекарне работает еще 8 пекарей.

Машиностроителю по профессии не один день пришлось вникать в самые азы пекарского дела, изучать сорта зерна, муки, технологию выпекания. Сейчас в мини-пекарне выпекают 36 видов хлеба: житный, рисовый, кукурузный, цельнозерновой, гречневый, деревенский, или как его называют в пекарне, «витаминка», в котором 11 злаков. В пекарне делают и бездрожжевой хлеб, без разрыхлителей.

«Популярностью среди покупателей пользуется батон 650 грамм. Он большой, долго хранится и не портится. Вообще покупатели довольны нашим качеством, особенно тем, что хлеб не черствеет быстро. Домой покупаю гречневый, горчичный и цельнозерновой хлеб. Эти виды самые вкусные», – рассказала продавец Яна.

Карантин оказался своеобразным испытанием для минипекарни. Первые две неделя пекарня не работала, пришлось отказаться от выездной торговли в условиях жестких ограничений. Два сотрудника уволились – нашли работу в недавно открытом супермаркете.

Но карантин дал предпринимателю своеобразную передышку, во время которой удалось начать реконструкцию помещения. К тому же, скоро открывается новая торговая точка пекарни в Горняке. В планах бизнесмена открыть магазины в Курахово, Угледаре и Красногоровке. А также создать детский центр развития со «Школой пекарей».