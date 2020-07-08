Жилье для переселенцев: Украина ожидает от Германии 25,5 миллионов евро до конца года

Ожидается, что предусмотренные Германией для Украины 25,5 млн евро на приобретение жилья для переселенцев поступят до конца 2020 года. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в эфире одного из телеканалов, передает «Укринформ».

«В этом году мы уже подошли к подписанию договора, который готовился довольно долго, между Украиной и Германией. Договор предусматривает 25,5 млн евро, которые будут выделены на обеспечение программы "Доступное жилье" под 3% кредитования. Предполагается, что, скорее всего, эти средства поступят в наше распоряжение до конца 2020 года. Фактически мы сможем начать их использовать только с 2021 года», – отметила Голованчук.

По ее словам, эти 25,5 млн евро, которые поступят в программу, «это будет как реверсный фонд». «И предполагается, что средства, которые будут выделяться в кредит, это 3% годовых в течение 20 лет», – пояснила замминистра.

Она также проинформировала о других программах, в рамках которых переселенцы получат жилье в этом и 2021 году.

В частности, по ее словам, несмотря на все бюджетные ограничения и ограничения программ в текущем году, Минреинтеграции удалось отстоять программы по субвенции и компенсации за разрушенное жилье.

«Говоря о субвенции, мы имеем ввиду 20 млн, которые направлены на программу и позволяют покрывать 30% – со стороны местного бюджета и 70% со стороны бюджета государства для того, чтобы обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем. Наверное, это будет где-то до 200 человек, может быть 170 человек, которые в этой программе в этом году смогут получить жилье. Это программа Кабинета министров», – сказала Голованчук.

В целом, по ее словам, в Украине на сегодняшний день существуют три программы, призванные поддержать переселенцев и помочь им в приобретении собственного жилья, так как этот вопрос является острым и важным для более 17 тыс. семей внутренне перемещенных лиц.

«Первая программа – это субвенции, о которых я уже упомянула. Вторая программа – это доступное жилье, которая в этом году, к сожалению, не была поддержана из-за ограниченного использования бюджетных средств. Третья программа – это ипотека. Четвертая программа, о которой я упомянула также, это средства, которые поступят в Украину от правительства Германии через фонд KfW. Эти средства будут направлены опять-таки на 3%-й кредит, который мы планируем начать использовать, скорее всего, со следующего года. Хотя мы максимально стараемся, чтобы как можно быстрее закончить все формальные процедуры, которые мы вынуждены сейчас соблюдать», – подытожила Голованчук.