RU
Все новости

Эвакуировали десятки детей: Что происходит в сгоревшем поселке на Луганщине

08.07.20 15:12
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

В с. Смоляниново (Новоайдарский р-н, Луганская обл.), которое стало эпицентром масштабного пожара, спасатели уже потушили пламя. Об этом рассказал староста населенного пункта Руслан Лысаков, пишет «Сегодня».

«В самом Смоляниново пожар уже потушен, но остается небольшая задымленность. Было эвакуировано 29 детей и чуть меньше взрослых. Сейчас с помощью волонтеров развозим гуманитарную помощь», – сообщил он.

Также Лысаков рассказал, что из-за задымленности тут произошло ДТП, в котором погибли 2 человека.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Для борьбы с огнем поднята авиация, но НВФ не гарантируют безопасность самолетов. В свою очередь, правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк