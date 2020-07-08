Эвакуировали десятки детей: Что происходит в сгоревшем поселке на Луганщине

В с. Смоляниново (Новоайдарский р-н, Луганская обл.), которое стало эпицентром масштабного пожара, спасатели уже потушили пламя. Об этом рассказал староста населенного пункта Руслан Лысаков, пишет «Сегодня».

«В самом Смоляниново пожар уже потушен, но остается небольшая задымленность. Было эвакуировано 29 детей и чуть меньше взрослых. Сейчас с помощью волонтеров развозим гуманитарную помощь», – сообщил он.

Также Лысаков рассказал, что из-за задымленности тут произошло ДТП, в котором погибли 2 человека.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Для борьбы с огнем поднята авиация, но НВФ не гарантируют безопасность самолетов. В свою очередь, правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.