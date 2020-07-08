Хотела купить квартиру: Суррогатная мама из Донетчины рассказала о своем опыте

Алена ранее жила на неподконтрольной украинской власти части Донетчины, а сейчас – в Запорожской области, где и воспитывает дочь. Год назад она решилась войти в программу суррогатного материнства и родила ребенка для пары из Европы. О своем опыте она рассказала «Свои.city».

Цель – помочь хорошим людям и купить квартиру

– Если бы пару лет назад мне сказали, что я стану суррогатной мамой и рожу ребенка для китаянки и европейца, покрутила бы пальцем у виска. Но у вселенной свои планы, именно поэтому в прошлом году со мной приключилась эта история.

Так сложились обстоятельства, что мой первый брак был крайне неудачным. Я училась на юрфаке, но в 20 лет родила ребенка, бросила институт, а спустя время сбежала от мужа с дочкой через блокпосты Донецкой области.

Мама жила на подконтрольной Украине территории, и после побега мы приехали к ней. У нее не очень удобные жилищные условия, я понимала, что мне нужно искать жилье.

У меня была цель – купить свою квартиру. Заработать в нашей стране легальным трудом – это нереально, поэтому я стала читать форумы, искать информацию о суррогатном материнстве. Там были неплохие гонорары, я рассчитывала с них купить квартиру в каком-то небольшом городке.

В обществе сложилось мнение, что сурмама – это бедная женщина из неблагополучного общества, у которой куча детей и которой нечем их кормить. Или встречаю фразы людей: «Ой, как ты можешь отдать ребенка, которого носишь под сердцем и слышишь его пиночки?!».

Люди не думают, что это чужой малыш, суррогатной маме просто делают перенос эмбриона от биологических родителей. У них репродуктологи берут женскую яйцеклетку, соединяют со спермой папы, получая эмбрион. Его и переносят суррогатной маме. Часто биологические родители не могут самостоятельно выносить малыша или забеременеть, поэтому прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Когда я шла в программу сурматеринства, четко осознавала, что это не мой ребенок, это такая же работа, как много других, и мне нужно ее выполнить хорошо. И благая цель в этом есть – я помогла хорошим людям стать родителями. И смогла купить свое жилье.

Сначала была тройня, но двойня замерла

– В интернете есть несколько групп, где девочки, суррогатные мамы, общаются между собой, и есть группы для агентств, занимающихся поиском сурмам. Я написала туда несколько объявлений и посыпалась куча предложений от посредников-координаторов. Из всех предложений выбрала киевское агентство. Прошла медобследование, результаты были отличными, меня одобрил врач и биологические родители.

С парой из Европы мы подписали договор. Условия и суммы устроили. По договору мне полагалась выплата гонорара после родов в 15 тысяч долларов, ежемесячное содержание по 400 долларов, единоразовая выплата на одежду. В случае кесарева сечения – доплата 1800 долларов, при многоплодной беременности – доплата 3000 долларов, прописаны риски, которые могли произойти во время беременности.

От первого визита в больницу и до переноса эмбриона прошло 2,5 месяца.

Сам перенос прошел быстро, минут 10 – и ко мне подселили двух эмбриончиков. Полежала в палате 15 минут и пошла на встречу с подругой. Тот день был неспокойный: ходили много, потом поехала к родителям.

Через 5 дней сделала тест на беременность, он показал нечеткую вторую полоску. На 12 день сдала тест на ХГЧ (гормон, который начинает вырабатываться при беременности, – ред.). К вечеру пришел положительный результат.

На УЗИ доктор сказал, что у меня тройня. Сначала шок. Но через неделю назначили контроль УЗИ: выяснилось, двойня замерла. Оставалось молиться, чтобы оставшийся малыш рос и крепчал. Через неделю УЗИ подтвердило – все хорошо, киндер растет! В 10 недель на экране монитора я увидела малыша. Это было очень трогательно.

Относилась с нежностью и любовью к этой беременности и ребенку, но у меня ни на минуту не возникала мысль, что было бы здорово его себе оставить. У меня есть моя прекрасная доченька, больше деток я не планирую, так как реально оцениваю обстановку в нашей стране – одного бы поставить на ноги.

Биологическая мама тоже забеременела, мы родили в один день

– У меня прогрессивные родители. Они спокойно восприняли новость о решении стать суррогатной мамой. Любимый человек долгое время был против, но потом сдался. Дочери я все рассказала, как есть. На тот момент ей исполнилось 8 лет.

Беременность проходила хорошо.

Оказалось, биомама тоже в положении. Она забеременела самостоятельно после того, как мне сделали перенос, то есть у нас примерно одинаковый срок. У обоих были девочки.

Отношение в клинике на высшем уровне, все объясняли, отдавали результаты анализов, вовремя и исправно платились ежемесячные.

На 32-й неделе я с семьей переехала в Киев. Это было одно из обязательных условий. Сняли нам шикарную 2-комнатную квартиру рядом с клиникой.

На 36-й неделе беременности биородители прилетели в Киев, мы познакомились. Я пришла на прием с дочкой, а там они. Очень приветливые, молодые, высокие Сара и Росс. Они так искренне обнимали, говорили, что я очень им понравилась. Надарили мне маленькие презенты – было безумно приятно.

На 39 недель нас с Сарой положили в один роддом. Мы должны были постараться родить с ней в один день, чтобы девчонки вышли по документам, как двойняшки. План был прост: начинает рожать первая, а у второй вызывают родовую деятельность.

12 июля мы уже в роддоме. 15 июля я первая родила им девочку Анабеллу. Второй родила биологическая мама с помощью кесарева сечения. Малышку назвали Изабелла.

Малышек я видела на фото, они очень похожи.

На третий день после родов меня выписали и передали гонорар. На прощание мы все вместе сфотографировались и обнялись.

Еще неделю я жила в Киеве, приходила в себя.

Две недели шалили гормоны: то хотелось грустить и плакать, то радоваться и смеяться.

Материнского инстинкта не было. Я была горда собой, что это сделала, подарила счастье прекрасным людям.

10 месяцев спустя

Я воплотила в реальность те цели, которые ставила для себя перед программой. Мы переехали в другой город, купили 3-комнатную квартиру и автомобиль. Хотя бы раз в месяц я списываюсь с Сарой, она мне по собственной инициативе присылает фото и видео малышек.

Меня часто спрашивают, пойду ли я еще в программу суррогатного материнства. Сначала я отрицала и говорила: «Ни за что на свете!» Это очень тяжелый труд и сложное восстановление.

Но заработать в нашей стране такие деньги у меня пока не получается. Я поменяла несколько работ в нашем небольшом городе. Все они малооплачиваемые. Поэтому, скорее всего, скоро будет в вторая программа.