Кабмин прекратил действие Меморандума с РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Кабинет министров прекратил действие Меморандума между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом от 12 июля 2012 года. Соответствующее постановление было принято членами правительства сегодня, 8 июля, без обсуждения, пишет «Укринформ».

«Прекратить действие Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в г. Ялта 12 июля 2012 года. Министерству иностранных дел уведомить российскую сторону о прекращении действия Меморандума», – говорится в документе.

Как говорится в пояснительной записке, ввиду вооруженной агрессии РФ на территории Украины, содействия сепаратизму и терроризму в восточных областях Украины есть необходимость привести двустороннюю договорно-правовую базу с Российской Федерацией к современным реалиям отношений с Россией.

«Принятие проекта акта создаст дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины как самодостаточного государства, которое участвует только в эффективном для него и отвечающем его национальным интересам международном сотрудничестве», – говорится в пояснении, подписанном председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.