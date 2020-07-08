Пожары на Луганщине: Полиция проверяет версию попадания снаряда со стороны НВФ

В расследовании причин масштабных пожаров в Луганской области правоохранители проверяют еще одну версию – попадание снаряда со стороны неподконтрольной украинской власти территории. Об этом сегодня, 8 июля, на заседании правительства заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что Национальной полицией по фактам пожаров, которые произошли в Луганской области, открыто уголовное производство по ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») УК Украины.

На данный момент полицией рассматриваются три основных версии: сложные погодные условия, которые привели к пожарам, неосторожное обращение с огнем и возможный поджог.

«Кроме того, мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами», – отметил Клименко.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.