RU
Все новости

Пожары на Луганщине: Полиция проверяет версию попадания снаряда со стороны НВФ

08.07.20 15:38
Игоь Клименко / Фото: скриншот видео YouTube
Игоь Клименко / Фото: скриншот видео YouTube

В расследовании причин масштабных пожаров в Луганской области правоохранители проверяют еще одну версию – попадание снаряда со стороны неподконтрольной украинской власти территории. Об этом сегодня, 8 июля, на заседании правительства заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что Национальной полицией по фактам пожаров, которые произошли в Луганской области, открыто уголовное производство по ст. 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») УК Украины.

На данный момент полицией рассматриваются три основных версии: сложные погодные условия, которые привели к пожарам, неосторожное обращение с огнем и возможный поджог.

«Кроме того, мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами», – отметил Клименко.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС на вечер 7 июля, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Позже в МВД сообщили, что количество погибших при пожаре в пгт Смоляниново возросло до 6 человек.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай просит правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк