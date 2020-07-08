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В результате пожаров на Луганщине пострадали более 150 домов и дачных построек, – Нацполиция

08.07.20 16:26

Полицией установлено, что в пострадавших от пожаров селе Смоляниново и дачном поселке Волчье на Луганщине повреждены 159 домов и дачных строений, из них полностью сгорели около 100. Подтверждена смерть от пожаров 5 человек. Об этом сегодня, 8 июля, на заседании правительства заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что с июня полицией было зарегистрировано 149 фактов загорания травы и леса на Луганщине.

«6 июля было зарегистрировано 11 таких фактов, а уже 7 июля в 13:30 мы получили информацию о возгорании в селе Смоляниново и дачном поселке Волчье. В результате в Смоляниново 59 домов пострадали, из них 20 полностью сгорели, в поселке Волчье пострадало около 100 дачных строений, из них 80% сгорели», – сообщил Игорь Клименко.

По его словам, на сегодня зарегистрированы 5 фактов смерти людей.

«Первый – это гражданин в селе Смоляниново, 1957 года рождения. Еще два человека задохнулись на трассе возле Смоляниново, 1953 и 1955 года рождения. Сегодня утром в Новоайдарской больнице умер гражданин, который получил 70% термического поражения тела, и около 11:10 появилась информация, что в поселке Волчье, в дачном кооперативе, гражданин пытался из зоны пожара выехать на своем автомобиле, не доехал, начал задыхаться, вылез из автомобиля, и наступила смерть», – сообщил глава Нацполиции.

Он добавил, что на сегодня в Смоляниново – 90 домов, 13 улиц и около 1300 человек жителей. Организована работа 10 оперативных групп, 50 следователей, которые до ночи будут работать и фиксировать ущерб, опрашивать граждан.

Кроме того, Клименко сообщил, что 250 человек личного состава дежурят вместе с Нацгвардией в Смоляниново и Волчьем для того, чтобы предупредить факты мародерства.

Напомним, масштабный лесной пожар возник в Луганской области 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. По данным ГСЧС, вследствие чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, еще 9 – госпитализированы. Огонь уничтожил около 80 дачных и более 20 жилых домов в с. Смоляниново.

По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, на Луганщине сегодня, 8 июля, в больнице умер мужчина, пострадавший в результате масштабных лесных пожаров.

В ГУ ГСЧС в Луганской области сообщили, что по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, 8 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Также из-за пожаров сегодня на Луганщину приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай попросил правительство признать трагедию на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Каждая семья, которая потеряла жилье в результате масштабного пожара в Луганской области, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

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