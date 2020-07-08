COVID-19, туберкулез, психические расстройства: В «ДНР» утверждают, что нашли больных среди прошедших через КПВВ

Все люди, застрявшие накануне в «буферной» зоне перед КПП «Еленовка», были эвакуированы в «ДНР» и помещены на обсервацию в больницу в Макеевке. Об этом сегодня, 8 июля, сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

При этом она заявила, что из первой заехавшей с 25 июня через линию разграничения группы людей якобы выявили двух зараженных COVID-19, еще двух человек с открытой формой туберкулеза и двух – с психическими расстройствами.

Как уверяет Долгошапко, их доставили в профильное учреждение для прохождения лечения.

Как сообщалось ранее, 7 июля на один день «ДНР» открыла свой КПП «Еленовка», который находится на одном транспортом коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». К началу работу пункта собралась огромная очередь. В «ДНР» пускали по разрешающим спискам. При этом Донецк не предоставил автобусы, поэтому люди от «нулевого» блокпоста до поселка Еленовка должны были пешком по жаре идти несколько километров.

Однако в «ДНР» не пропустили около 100 человек, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое», но их не оказалось в «республиканских» списках. Все они имели прописку на неподконтрольной украинской власти части Донетчины. Жители оставались в «буферной» зоне, среди них были дети возрастом до 2-х лет и старики. Все в течение дня ждали решения «республиканцев» на въезд под палящим солнцем, на трассе, где нет тени, укрыться людям было негде.

Позже в соцсетях сообщили, что за полчаса до полуночи в «ДНР» впустили около 50 человек, которые планировали ночевать в «буферной» зоне. Как рассказали очевидцы, почти у всех людей температура из-за длительного пребывания под солнцем, есть солнечные ожоги, у многих подозрение на тепловой/солнечный удар (головокружение, рвота). Также сообщается, что много мужчин избитых, один избит сильно. Участники НВФ заталкивали их в автобусы и отправляли обратно к украинскому КПВВ, но они возвращались пешком к своим женам и детям в «буферную» зону.

Напомним, что 288 человек, которые прибыли 25-27 июня с подконтрольной Украине территории через «республиканский» КПП «Еленовка», в «ДНР» поместили на двухнедельную обсервацию – 233 человека в палаты больницы профзаболеваний в Донецке, а 55 человек – в палаточный лагерь на территории этой же клиники.