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В Верховной Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября

08.07.20 17:24

В Верховной Раде зарегистрировали постановление №3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)», передает «Интерфакс-Украина».

Авторами постановления выступили народные депутаты фракции «Слуга народа» и члены депутатской группы «Довіра».

Документ уже внесен в повестку дня заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, которое должно состояться в четверг.

Напомним, что этой осенью, скорее всего, не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.

Согласно новому Избирательному кодексу, теперь переселенцы смогут голосовать на местных выборах. До 9 сентября внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут подать заявку на изменение места голосования на местных выборах, которые запланированы на октябрь.

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