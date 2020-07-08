Если выехать из «ДНР» через Россию: Украинцев ждут штрафы до 14 тысяч гривен

«ДНР» в отличие от «ЛНР» не намерена полноценно открывать линию разграничения. Поэтому люди пытаются выехать из «республики» на подконтрольную Украине территории через Россию (или таким же образом въехать в «ДНР»). Но в таком случае гражданам приходится пересекать неконтролируемый участок украинско-российской границы, а это является нарушением законодательства Украины. И влечет за собой административную ответственность. Так как законным путем попасть из «Л-ДНР» на подконтрольную территорию можно исключительно через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.

В общественной организации «Донбасс SOS» отмечают, что также есть уголовная ответственность (ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины), но согласно фабуле и практике применения она касается в основном иностранцев, которым уже запрещен въезд на территорию Украины.

При этом въезжая из России, человек фиксируется в базе данных пограничников, по которой можно проследить каким образом он ранее выехал из Украины. Когда же он пересек незаконный участок украинско-российской границы, он в такую базу не попадает. Соответственно возникает вопрос о незаконном выезде из страны либо о нарушении порядка въезда/выезда с временно неподконтрольной территории. И этот факт может проявиться не только при первом въезде из РФ, но и в последующем, когда человек будет пересекать границу или КПВВ.

В «Донбасс SOS» пояснили, что ждет гражданина Украины, который решил попасть из «Л-ДНР» на подконтрольную территорию через Россию.

Во-первых, на официальной границе или на КПВВ могут выписать постановление о штрафе в размере от 1700 до 5100 грн (ст.204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории).

Во-вторых, если это уже не первое нарушение такого рода за год, либо человек перемещался все это время вместе с «группой лиц» – штраф может достигнуть 8500 грн. Согласно ст. 258 КУоАП, составление протокола в данном случае не обязательно. «Но если вы будете оспаривать факт совершения вами нарушения, то также составляется протокол, который прилагается к постановлению», – отметили юристы.

Согласно ст. 288 КУоАП, гражданин может обжаловать это постановление либо в вышестоящий орган (например, главное управление Госпогранслужбы), либо в районный суд. «На это у вас есть 10 дней с момента вынесения постановления (ст.289 КУоАП). Вы можете подать жалобу непосредственно в тот орган, сотрудники которого вынесли постановление; в таком случае они в течение трех суток должны направить ее вместе с делом органу (должностному лицу), правомочному ее рассматривать. На практике также бывает, что сотрудники погранслужбы или полиции самостоятельно передают в таких случаях материалы дела напрямую в суд», – разъяснили правозащитники.

В-третьих, могут оштрафовать именно за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП). Тогда составление протокола и передача дела в районный суд обязательны.

В этом случае суд может:

наложить штраф от 3400 до 8500 грн;

если речь о втором нарушении за год или о «группе лиц» – от 8500 до 13600 грн;

либо подвергнуть административному аресту на срок до 15 суток (примеров применения такой санкции в судебной практике пока найти не удалось).

Отметим, что административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 204-1 и 204-2 КУоАП, может быть наложено в течение 3-х месяцев с момента их выявления, но не позднее года со дня их совершения. «Таким образом, если в течение года нарушение выявлено не было – оно "сгорает". Обычно в таком случае протокол не составляется, однако если вопрос спорный и вас пытаются привлечь к ответственности, советуем излагать свою позицию о нарушении сроков в пояснениях в протоколе и в жалобе суду», – говорят юристы «Донбасс SOS».

Также важно знать, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 204-1 и 204-2 КУоАП, рассматриваются (судом либо сотрудником госпогранслужбы) по месту их выявления.

На практике суды нередко становятся при рассмотрении дел на сторону «путешественников», и могут закрыть дела либо в связи с нарушениями, которые допустили сотрудники при составлении протокола, либо в связи с малозначительностью нарушения (ст.22 КУпАП). Проверить, назначено ли заседание по вашему делу, либо какое решение вынесено, можно в базе «Судова влада України».

«Однако это не означает, что такие действия становятся законными! Речь идет о решениях в каждом конкретном случае, обстоятельства которых могут отличаться от вашей ситуации», – акцентировали правозащитники.

В случае же неправомерного привлечения к ответственности за административное правонарушение юристы рекомендуют:

обратиться к сотрудникам органа, уполномоченного составлять протокол об админправонарушении, с разъяснениями о правомерности ваших действий (если ваши действия правомерны, вы не являетесь субъектом правонарушения и т.д.).

в случае составления протокола внесите свои замечания и информацию о нарушениях в протокол, получите на руки его копию (требования к административному протоколу изложены в ст.256 КУоАП );

знайте свои права как участника производства ( ст. 268 КУоАП – «права лица, привлекаемого к административной ответственности»).

в случае ненадлежащего составления протокола и материалов дела – обращайтесь с соответствующим ходатайством о закрытии дела. Напоминаем, что вносить изменения в протокол после его составления запрещено ( п. 7 раздела II Инструкции 1376 ).

Как сообщалось ранее, на период карантина в «ДНР» установили новые правила выезда в Россию. Для не граждан РФ для этого должны быть веские основания, подтвержденные документально. Например, можно выехать по вызову на работу, в соцсети показали, как выглядит этот документ.

Также в связи с закрытием линии разграничения со стороны «ДНР» вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» через Россию и обратно. Для этого готовят подложные документы, вплоть до того, что в стоимость проезда включают штрафы. Один из перевозчиков рассказал, как действует эта схема.