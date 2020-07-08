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Как минимум 20 выстрелов: На Донетчине НВФ обстреляли поселок из гранатомета (Фото)

08.07.20 17:54
Фото последствий обстрела
Фото последствий обстрела / Фото: facebook.com

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли часть поселка Зайцево* (Донецкая обл.), которая находится на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин на своей странице в Facebook.

«Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать гражданских жителей и разрушать их дома. Пгт Зайцево и вновь наша многострадальная Жованка. Обстрел вели с АГС-17, по меньшей мере двадцать выстрелов... К счастью обошлось без жертв», – написал Веселкин.

Он также опубликовал фото последствий обстрела жилых домов.

*Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району (часть поселка местные жители называют Жованкой), вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.

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