На ТКГ согласовали гарантии безопасности для ликвидации пожаров на Луганщине, – Резников

Сегодня, 8 июля, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддержали обращение украинской делегации по предоставлению гарантий безопасности для тушения пожаров на Луганщине. Об этом сообщил вице-премьер Украины – первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».

«Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ – представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время», – сказал Резников.

Напомним, перед началом заседания ТКГ руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Андрей Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.